تحدث السفير السابق علي عسيري، عن تفاصيل مؤلمة بشأن وفاة ابنه البكر فيصل صعقًا بالكهرباء داخل البيت.

وقال عسيري خلال حديثه على برنامج “ذات مع سامي الجابر ” :” أنه دخل في نوبة اكتئاب بعد وفاة ابنه”، لافتًا أنه أثر فيه وغير اسمه من علي لأبو فيصل.

وأضاف:” أن نجله الراحل كان مميزًا بين أخوانه ويفهم الجيل والمآسي الذي عاش فيها، وكان قريباً جدًا منه، ويشعر بمعاناته، واصفاً رحيله بالضربة القاسية. ”

واستطرد: “كنت أفكر أن أنهي حياتي فالألم كان عميق ومؤلم وأمه كأنها مغمى عليها، الله لا يعيدها”.