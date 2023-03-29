تحدث السفير السابق علي عسيري، عن تفاصيل مؤلمة بشأن وفاة ابنه البكر فيصل صعقًا بالكهرباء داخل البيت.
وقال عسيري خلال حديثه على برنامج “ذات مع سامي الجابر ” :” أنه دخل في نوبة اكتئاب بعد وفاة ابنه”، لافتًا أنه أثر فيه وغير اسمه من علي لأبو فيصل.
وأضاف:” أن نجله الراحل كان مميزًا بين أخوانه ويفهم الجيل والمآسي الذي عاش فيها، وكان قريباً جدًا منه، ويشعر بمعاناته، واصفاً رحيله بالضربة القاسية. ”
واستطرد: “كنت أفكر أن أنهي حياتي فالألم كان عميق ومؤلم وأمه كأنها مغمى عليها، الله لا يعيدها”.
الدكتور علي عسيري: فكرت جدياً في إنهاء حياتي#ذات_علي_عسيري
@SamiAlJaber pic.twitter.com/cvpLNM72g2
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 28, 2023
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