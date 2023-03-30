شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، جريمة قتل مرّوعة، حيث أقدم صديق على قتل صديقه ودفن جثته بجوار منزل تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان في محافظة المنيا.

وتفصيلاً، بدأت أحداث الجريمة عندما طلب القاتل من ابن بلدته الضحية مساعدته في العثور على عمل، وبعد أن تم ذلك تبين للضحية أن صديقه قد سرق منه دراجته النارية.

ويُشار إلى أن الضحية قام بطلب المسروقات من القاتل وذلك على أن يتغاضى عن الأمر ويتجنب إبلاغ الشرطة، وبالفعل قام القاتل بتسليم الدراجة لصديقه.

ولن تنتهي الأمور عند هذا الحد حيث قام القاتل بربطه قرب منزله وخنقه بحبل وانقض عليه ضربًا بحجر فهشم رأسه وأرداه قتيلاً في الحال، ثم قام بتوثيقه بالحبال ودفن جثته في الشارع بجوار منزل تحت الإنشاء.

والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.