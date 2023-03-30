شهد محيط مصرف لبنان المركزي في بيروت، اليوم الخميس، توتر الأوضاع بين العسكريين المتقاعدين والقوى الأمنية على خلفية تعاميم المصرف التي أفقدت القطاع العام قيمة رواتبه.

وقطع عدد من العسكريين المتقاعدين الطرقات وحولت اليوم إلى فوضى في وسط بيروت امتدت إلى منطقة الحمراء حيث المصرف المركزي.

وكان تعميم من مديرية مخابرات الجيش اللبناني يطلب من رؤساء فروع المديرية المركزية وفروع مخابرات المناطق التعميم على العسكريين التابعين لهم عدم قبض رواتبهم عن شهر أبريل للعام 2023 قبل أن تتمّ معالجة موضوع سعر “صيرفة” بالسعر المناسب بدلاً من 90 ألف ليرة لبنانية.