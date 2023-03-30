أوضح الشيخ راشد المطوع حكم إجراء الحجامة أو سحب الدم من أجل التحليل في نهار رمضان.

وقال المطوع، إن خروج الدم من بدن الصائم لا يفسد إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك بقصد وعمد، والثاني أن تكون تلك الكميات كبيرة”.

وأضاف: “وأهل العلم أتوا بهذين الشرطين قياسا على الحجامة، وهي محل خلاف لكن ما في حكم الحجامة يفسد الصيام”.

وبالنسبة لتحليل الدم، قال: “التحليل لا يفسد الصيام لأن كمية الدم تكون قليلة، وللاحتياط يستحسن تأجيل هذا التحليل إن أمكن”.