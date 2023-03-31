تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09529 مقابل الريال الواحد 0٫24418
الدولار: 3٫75406 مقابل الريال الواحد 0٫26638
درهم إماراتي: 1٫02210 مقابل الريال الواحد 0٫97838
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68780
دينار أردني: 5٫29194، مقابل الريال الواحد 0٫18897
دينار كويتي: 12٫24267 مقابل الريال الواحد 0٫08168
دينار بحريني: 9٫95856 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري: 1٫03105 مقابل الريال الواحد 0٫96988
الدرهم المغربي: 0٫36759 مقابل الريال الواحد 2٫72039
الجنيه المصري: 0٫12190 مقابل الريال الواحد 8٫20373
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