تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫09529 مقابل الريال الواحد 0٫24418

الدولار: 3٫75406 مقابل الريال الواحد 0٫26638

درهم إماراتي: 1٫02210 مقابل الريال الواحد 0٫97838

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68780

دينار أردني: 5٫29194، مقابل الريال الواحد 0٫18897

دينار كويتي: 12٫24267 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 9٫95856 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03105 مقابل الريال الواحد 0٫96988

الدرهم المغربي: 0٫36759 مقابل الريال الواحد 2٫72039

الجنيه المصري: 0٫12190 مقابل الريال الواحد 8٫20373