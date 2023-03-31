الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة31 مارس

سيدة تضرب رجل حاول التهجم عليها

منذ 2 ساعة
0
1097
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    سيارة تطير في حادث مروع

    منذ 49 دقيقة
    0
    1060
    صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان (فيديو)

    صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان (فيديو)

    منذ 60 دقيقة
    0
    1191
    أسعار النفط ترتفع بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين

    أسعار النفط ترتفع بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين

    منذ 1 ساعة
    0
    1140

    سيدة تضرب رجل حاول التهجم عليها

    منذ 2 ساعة
    0
    1097

    اهل العقول في راحة

    منذ 2 ساعة
    0
    1042