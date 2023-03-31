يعيش اللاعب المغربي سفيان كيين لاعب وسط فريق لوفبن البلجيكي بين الحياة والموت بعد تعرضه لحادث خطير بضواحي مدينة لييج، حيث نقل للمستشفى في حالة حرجة.

وتفصيلاً، انقلبت سيارة كيين في مشهد مروع، بعد أن خرجت على طريقها واصطدمت بعقبة، واخترقت الجدار في اتجاه قاعة رياضية بقوة.

وعلى الفور تدخلت الأطقم الطبية ونقلت اللاعب للمستشفى حيث تشير مصادر إلى أنه في حالة حرجة وبين الحياة والموت.

يُذكر أن سفيان كيين مثّل المنتخب المغربي للشباب وتوج رفقته بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.