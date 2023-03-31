دخل لاعبو ومشجعو كرة القدم في إندونيسيا في نوبة بكاء وغضب بعد ابلاغهم بسحب تنظيم كأس العالم تحت 20 عاما، قبل 8 أسابيع فقط من بدء البطولة، وذلك بعد أن قال حاكمان إقليميان إنهما لن يسمحا لفريق إسرائيلي باللعب في أراضيهما.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي تضم 24 فريقا والمقرر أن تبدأ في 20 مايو “بسبب الظروف الحالية”

وقال هوكي كاراكا، مهاجم منتخب إندونيسيا تحت 20 عاما: “إنه قرار مفجع دمر أحلامنا، والآن نحن في حيرة من أمرنا بشأن مستقبلنا كلاعبين إذا فرض الفيفا عقوبات، اللاعبون هم الذين يعانون أكثر من غيرهم”.

فيما قال شين تاي يونغ، لاعب كوريا الجنوبية السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الإندونيسي، إن فشل إندونيسيا في استضافة كأس العالم تحت 20 عاما خسارة كبيرة.

وأضاف: “أنا متألم! أشعر بالحزن والانهيار الذهني للاعبين. لقد استعدوا بلا كلل بجانبي في السنوات الثلاث والنصف الماضية”.