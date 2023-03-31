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الجمعة31 مارس

نجل ترامب يصف أمريكا بجمهورية ” موز”

منذ 16 دقيقة
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نجل ترامب يصف أمريكا بجمهورية &#8221; موز&#8221;
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أثار نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور، الجدل بعد وصفه الولايات المتحدة “بجمهورية موز”.

وجاءت تصريحات ترامب جونيور، بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى والده بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.

وقال ترامب جونيور عبر موقع تويتر “إن النخبة الفاسدة لدينا ليست مهددة من قبل المجرمين العنيفين في الشوارع لأن لديهم جميعاً أمناً خاصاً.

وأضاف” إنهم لا يهتمون إذا كان الناس العاديون يتعرضون للتنمر. لكنهم مهددون من قبل ترامب، ولهذا هم مستعدون لتحويلنا إلى جمهورية موز لإيقافه!”.

 

 

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