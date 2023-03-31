أثارت لقطات مصورة لأطفال يلعبون داخل مسجد في تركيا غضب الكثيرين معتبرين أن المسجد مكان مخصص للعبادة فقط وله قدسيته

ونشر أحد الأشخاص فيديو لمجموعة من الأطفال يلعبون بالكرة داخل أحد المساجد في تركيا وبالتحديد العاصمة، اسطنبول، لافتاً إلى أنه سُمح للأطفال من أعمار متقاربة بـ لعب كرة القدم في الدور الأول من المسجد لمدة نصف ساعة.

وقال في تعليقه على مقاطع الفيديو والصور المتداولة أن الأطفال لعبوا كرة القدم بحرية داخل أرجاء المسجد بعد الإنتهاء من صلاة التروايح وأن ابنه كان واحد منهم.