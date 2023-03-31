أكدت الأستاذ في كلية نيويورك للقانون، آنا جي كومينسكاي، أن الاتهامات التي توجه للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لن تعيق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت أنه فى حالة الإدانة، فإنها لن تجعله غير مؤهل للترشح، ولفتت إلى إنه لا يوجد فى الحقيقة الكثير من المتطلبات الدستورية لخوض سباق الترشح.

ولفتت إلى أنه لا يوجد منع واضح في الدستور فيما يتعلق بمواجهة اتهام أو حتى الإدانة، فيما يرى خبراء سياسيين أن الاتهامات لا تقوض مسار الحملة الانتخابية كثيرا.

ويعتقد الخبراء أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترمب هو أن تبتعد عنه القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين التي يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها لمن سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.