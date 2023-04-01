كشفت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق إداري، مسؤول الصحة والسلامة والجودة والبيئة، مدير الخدمات، مدير إدارة المراقبة/ خدمات الإطفاء والإنقاذ، مهندس أول/ إدارة المرافق.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 31 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة سيركو