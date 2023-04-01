تقدمت فتاة ببلاغ إلى السلطات الأرجنتينية، ضد جونزالو مونتييل، مدافع إشبيلية الإسباني، تتهم فيه اللاعب بتعرضها للاعتداء الجماعي ومحاولة الاغتصاب في منزله.

وأشارت مصادر إلى أن القصة تعود إلى 1 يناير عام 2019، عندما دعى مونتييل الفتاة والتي كانت صديقته في هذا الوقت لحضور حفل عيد ميلاده، ومقابلة عائلته، لكن الحفل انتهى بتعرضها لاعتداء جماعي.

وقالت راكيل هيرميدا محامية الفتاة في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإسبانية:” الضحية كانت على علاقة قصيرة الأمد مع مونتييل، الذي دعاها لمقابلة عائلته وأصر على حضورها الحفل في لا ماتانزا”.

أضافت:” الضحية تعمل عارضة أزياء ولا تشرب الخمر ولكن بعد تجربة مشروبين “فقدت وعيها تماما”.

تابعت:” الفتاة أُلقيت على باب منزل مونتييل بعد الواقعة، حتى أنها لا تعرف عدد الأشخاص المتورطين في الاعتداء عليها، وما زالت لا تعرف كيف وصلت إلى منزلها”، لافتة إلى أن الفتاة تلقت تهديدات من عائلة اللاعب.