قال مستشار البيت الأبيض سابقا “جاريد كوشنر” أن اللقاء الأول للرئيس السابق دونالد ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كان تاريخياً وكشف للولايات المتحدة الأميركية عن قائد يرغب في التغيير، جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار “FII” في ميامي.

وأكد مستشار البيت الأبيض سابقا أن اللقاء الأول بين ‎ترمب وولي العهد أثمر عن إنشاء مركز مكافحة التطرف والإرهاب وتوقيع عقود وفرت فرص عمل للمواطنين في البلدين.

وأشار إلى أن المملكة وميامي مثالان للتقدم والانفتاح والتنوع وعدم البقاء في الماضي، متوجهاً بالشكر لياسر الرميان والأميرة ريما بنت بندر على اختيار ميامي لاستضافة قمة الأولوية.