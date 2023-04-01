لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم في مدينة كراتشي جنوب باكستان خلال تدافع وقع عندما هرع أعداد كبيرة باتجاه مصنع يوزع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وقال فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية.

فيما أشار مسؤول في الإدارة المحلية إلى أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.

وتم نقل جثث 6 نساء و3 أطفال إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي، فيما تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.