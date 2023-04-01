“إشارة إلى إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية بتاريخ 8 أغسطس 2022، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية.

أكد الاتحاد السعودي لكافة الأندية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات على أهمية تفعيل التطبيق الذي يواكب أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، وإبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

ويأتي ذلك حرصًا من الاتحاد السعودي على تعزيز جهوده في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، علمصا بأن الاتحاد لم يرصد أو يتلقى أي بلاغ في الجولات الماضية”.