كشف رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى متى تكون السيارات الفارهة ونحوها أمراً منهياً عنه.

وقال “العيسى” أن ذلك بحسب العرف فإذا كان الغني من شأنه أن يشتري سيارة فارهة ومنزلاً واسعاً فلا بأس في ذلك، ولكن إذا كان يستخدم داخل هذه الأمور ترفاً منهياً عنه فلا يجوز كمن يستخدم الذهب في الأواني ونحو ذلك.

وتابع العيسى أنه على المسلم أن يمتنع عن الكبر وكسر قلوب الفقراء لافتاً إلى أن العرف يحدد ذلك فتجد الفقير يرى الغني في سيارة فارهة وبيتاً فاخراً ولا يتأثر بذلك لأن العرف جرى بهذا واعتدى عليه الناس لكونه من عادة ميسوري الحال وهذا لا بأس به.