أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية، حيث شملت توطين مهن “إدارة المشاريع”، و”المشتريات”، و”المبيعات”، و”منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن”، ومنافذ “أنشطة التزيين والخياطة النسائية”, وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة.

وأضافت أن قرار التوطين يهدف لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل توطين “مهن إدارة المشاريع” مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع), بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيكون تنفيذ القرار على مرحلتين, المرحلة الأولى بنسبة 35% والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريـال.

وأضافت أنه تم توطين “مهن المشتريات” بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين «مهن المبيعات» بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات).

وأبانت أن مهن المبيعات تشمل (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.

كما تم توطين 14 نشاطٍ في «منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن» بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل, بالإضافة إلى توطين «منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية» بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت, بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية ابتداء من تاريخ 10 / 09 / 1444هـ الموافق 01 / 04 / 2023م وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة, ويشمل توطين «أنشطة البريد ونقل الطرود» قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

فيما شملت المرحلة الثانية من توطين «قطاع الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة, ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين, بالإضافة إلى الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشري “هدف”.

يذكر أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضِّح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وآليات تنفيذها. كما تشدد على ضرورة تقيد المنشآت، بهذه القرارات تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.