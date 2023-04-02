تتواصل منافسات دوري بلدي والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بين منسوبو منظومة الوزارة، بمشاركة 21 فريق، وسط أجواء من الحماس والإثارة بين الفرق المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة فعاليات مصاحبة متنوعة رياضية وثقافية وترفيهية، والتي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة لأجل استقطاب أكبر كم من الحضور الجماهيري في البطولة التي تقام على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مبدأ التشاركية والعمل التطوعي لدى منسوبو الوزارة، وستختتم البطولة منافساتها يوم الأربعاء المقبل.