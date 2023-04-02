صرح فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بأن بلاده لن تسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة، مشيرا إلى أن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد ستصبح “تاريخا”.

وقال الرئيس السيسي في كلمة بعد لقاء مع الجنود في شرق القناة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان: “لن يتم رفع سلاح في مصر إلا سلاح الدولة ولن يسمح لمخلوق بامتلاك السلاح غير الدولة”.

وتطرق السيسي إلى الوضع الاقتصادي، قائلا “توجد أزمة اقتصادية كبيرة في العالم ولها تأثيرات علينا، وسنتجاوزها”، مضيفاك “أزمة الدولار ستكون تاريخاً”، مؤكداً أن “بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت (الإرهاب) من قبل”.