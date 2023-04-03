تحدث أستاذ التاريخ هشام العوضي، عن أسماء أشهر أسواق العبيد التي كانت موجودة في دول الخليج.
وقال هشام العوضي، إن الأسواق الأشهر كانت “قطر” و “الحسا” و “الحجاز من جهة السودان وإثيوبيا أو الحبشة”، وفق برنامج “الليوان”.
وتابع أن أغلى سوق أو أكثر سوق يحقق مكسب في بيع العبيد كان قطر بسبب موقعها الاستراتيجي حيث كانت بمثابة مستودع.
قطر كانت أغلى سوق..
د.هشام العوضي يوضح أشهر أسواق العبيد التي كانت موجودة في دول الخليج#هشام_العوضي_في_ليوان_المديفر @almodifer pic.twitter.com/gquKQjecZx
— الليوان (@almodifershow) April 2, 2023
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