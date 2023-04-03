نجحت السلطات المصرية في استعادة جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، قبل بيعه في صالة مزادات “هيريتج” الأمريكية، التي عرضته للبيع قبل 40 يومًا.

وأثار إعلان صالة مزادات “هيريتج” الأمريكية، بيْع جواز السفر الدبلوماسي للسادات، أواخر فبراير الماضي، جدلًا واسعًا داخل مصر، حيث طالبت أسرته بفتح تحقيق وملاحقة المتسببين في ذلك الأمر.

وتحركت الأجهزة المصرية بشكل عاجل فور الإعلان عن طرح جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات للبيع داخل صالة المزادات؛ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وبالفعل تم استرداده بشكل رسمي من الصالة”.

وبعد استرداد الجواز تم ضمه مع 10 مقتنيات أخرى إلى متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، والذي يُعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل، ويضم مقتنيات أهدتها أسرته مثل بعض التحف، وأزياء عسكرية، وأوراق مكتوبة بخط يده، والعصا التي اشتهر بها.