أوضح المستشرق والدبلوماسي الهولندي الدكتور مارسل كوربرشوك،أن الكرم والضيافة أكثر شيء أدهشني عند بدو المملكة.

وأشار مارسل كوربرشوك، إلى أن البدو في المملكة يحبون القصائد؛ لأنها تمثل تاريخ قبائلهم وعائلاتهم ومناطقهم وتوثيق لمفاخرهم.

وأبان أن المقصود بالبدوي الأخير هو الشاعر عبدالله الدندان، موضحا أن البداوة لن تختفي؛ لأنها تمثل الهوية والرموز وافتخار بالماضي.

وتابع أن الصورة المرتبطة بالمستشرقين ترتبط بفترة الاستعمار حيث كان البعض يعتبر المستشرقين جواسيس أو خبراء يبحثون عن نقاط الضعف لدى الشعوب، مشيرا إلى أن أكثر المستشرقين مختصون باللغات ودرسوا علاقات تلك اللغات ببعضها وهم باحثون يحاولون فهم الحضارات الأخرى مدفوعين بحب الاستطلاع.