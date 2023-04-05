ارتفعت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي، متأثرة بقرار مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج بشكل طوعي وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار للبرميل في تمام الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً إلى 81.04 دولار للبرميل.

وساعد في هذا الارتفاع الإعلان الأخير لدول تحالف أوبك بلس بقيادة المملكة خفض إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا بدءاً من مايو القادم حتى نهاية العام 2023، ليرتفع بذلك إجمالي التخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميًا (3.7% من الطلب العالمي).