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الاربعاء5 ابريل

البليهي يجري فحوصات طبية لتحديد موعد مشاركته مع الهلال

منذ 16 ثانية
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البليهي يجري فحوصات طبية لتحديد موعد مشاركته مع الهلال
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أجرى علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فحوصات طبية، اليوم الأربعاء، على موضع إصابته، وذلك من أجل تحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

ونشر البليهي صورة له من داخل أحد المراكز الطبية، وهو يجري أشعة الرنين على موضع إصابته، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الأمس أمام الفيحاء، ولم يستطيع استكمال المباراة.

وحقق نادي الهلال، فوزًا على نظيره الفيحاء بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء “الثلاثاء”، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن.

 

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