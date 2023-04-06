أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ عن ترحيبه بعودة العلاقات السعودية – الإيرانية.

واستقبل الرئيس الصيني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين اليوم الخميس قبل اجتماع مغلق في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها للصين.

وشدد ماكرون على أهمية “الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة، وذلك قبل أن يلتقي نظيره الصيني حليف موسكو المقرب، الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى سلام في أوكرانيا.

وينوي ماكرون وفون دير لاين، خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الصيني، إيصال صوت أوروبا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.