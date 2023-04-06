أوضح المحلل الاقتصادي عبدالله اليمني القحطاني أن المؤشر العام أغلق اليوم الخميس على 10906 وبقيمة بلغت 4.8 مليار ريال

وقال القحطاني : كنت قد تكلمت الأسبوع الماضي عن أهمية النقطة 10530 والتي باختراقها يكتمل لدينا نموذج w وتم اختراقها ولله الحمد وشاهدنا بمجرد الاختراق صعد المؤشر صعود قوي واقترب من هدف النموذج .

وتابع : الآن يوجد لدينا نموذجين قد تكونت أيضا من نماذج (هارمونك) متداخلة وكلها إيجابية الأول يستهدف 11435 والثاني وهو الأكبر يستهدف 12370 وكلها مشروطة بالثبات أعلى من 10850 وموجودة وموضحة في الشارتات الفنية.