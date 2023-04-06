بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (25762) رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة حفظها الله على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن.