لفتت ضابطة شقراء حضرت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأنظار وأثارت جدلا واسعا، بسبب الشبه بينها وبين الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي كانت طرفا في القضية.

وتساءل الكثيرون عمن تكون خصوصا الشبه الكبير بينها وبين ستورمي دانيلز التي كانت طرفا في محاكمة ترمب.

وكان مدعي عام مانهاتن ألفين براغ أفاد بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه “رتب” سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي بيان، قال ألفين براغ إن “بوابا في برج ترمب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق”.