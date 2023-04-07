وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية لرئيسة بلاده لزيارة الجزائر.

وقال خورخي إدواردو وارست كالي في تصريحات اعلامية:” إن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس شكل فرصة هامة للتطرق إلى المبادئ التي تجمع بين البلدين من بينها مبدأ عدم الانحياز.”

ووصف الدبلوماسي لقاء الرئيس تبون بـ “الثري والمهم جدا”، مبرزا رغبته “في تكريس خبرته الدبلوماسية في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء، وجاء ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد نذير العرباوي.