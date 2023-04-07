أدان خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي، الأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى ضد الرُّكّع السجود.

وقال الثبيتي خلال خطبة الجمعة :” هذا العمل لا يجر على مرتكبيه إلا العار وسوء العاقبة”

وشدد الثبيتي على أن المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، و أن الاعتداء عليها جريمة لا تغتفر، داعياً الله أن يحفظ المسجد الأقصى وأهله من كل شر وسوء.