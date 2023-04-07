أدان خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي، الأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى ضد الرُّكّع السجود.
وقال الثبيتي خلال خطبة الجمعة :” هذا العمل لا يجر على مرتكبيه إلا العار وسوء العاقبة”
وشدد الثبيتي على أن المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، و أن الاعتداء عليها جريمة لا تغتفر، داعياً الله أن يحفظ المسجد الأقصى وأهله من كل شر وسوء.
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي يدين الأعمال الوحشية ضد الرُّكّع السجود في باحات #المسجد_الأقصى#الإخبارية pic.twitter.com/Lt8XXsdaBC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
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