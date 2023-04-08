كشفت جامعة أم القرى، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) إدارية وتدريبية وتقنية وقانونية وخدمة العملاء وصحية بالكلية التطبيقية بنظام العقود.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مراسل، مطور أعمال، أخصائي تسويق (وظيفتان)، أخصائي تقنية معلومات، صانع محتوى، إدارة أعمال، أخصائي علاقات عامة، أخصائي خدمة عملاء، محاسب (وظيفتان)، مدير تدريب، باحث قانوني، أخصائي موارد بشرية، مصمم جرافيك، مصور فيديو (مونتير)، منسق شؤون طلاب.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، متفرغاً، لا يتجاوز عمره (40) عاماً، أن لا يكون عليه أحكام سابقة، أن يجيد المتقدم المهارات التقنية والتعامل مع الحاسب الآلي، أن يجيد مهارات العمل ضمن الفريق، أن يجيد مهارات التواصل الفعال مع المستفيدين، وأن يجيد إعداد التقارير وتحليل البيانات وتطوير المقترحات المطلوبة في نطاق عمله الوظيفي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/09/18هـ الموافق 2023/04/09م، وذلك عبر موقع جامعة أم القرى