قذف مشجعون أرجنتينيون حافلة فريقهم أتلتيكو تيغري بالحجارة عن طريق الخطأ، بينما كان الفريق في طريقه لمواجهة ساو باولو البرازيلي في مباراة بدور المجموعات في بطولة كوبا سودأمريكانا لكرة القدم، يوم الخميس.

وفي ظل تاريخ من الخلافات الشديدة بين الفريقين بعد النهائي المثير للجدل لبطولة عام 2012، كانت الشرطة منتشرة بكثافة استعدادا للمواجهة التي فاز بها ساو باولو 2-صفر.

وتحدث أوجستين كاردوزو، لاعب خط وسط تيغري، الحادث عبر إنستغرام، حيث نشر صورة لحجر يمسكه بين يديه مع نافذة مكسورة في الخلفية مرفقا ذلك بتعليق توضيحي يقول”نحن”