علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على مستشفى حكومي في مصر، رفض إجراء ولادة لسيدة قبل أن تدفع نحو 1600 جنيه، ما ترتب عليه ولادة السيدة في الشارع ووفاة المولود.

وقال عمرو أديب، إن وزارة الصحة أقالت مدير المستشفى، مشيرا:”الموضوع لما يكون في ست عايزة تولد وجوزها معهوش 1600 جنيه، يروحوا فين؟! وهل مستشفيات الحكومة بتطلب مبالغ زي دي؟! عايزين نفهم!”.

ووصف أديب الواقعة بالكارثة المخجلة، مضيفا: ده لو كانت واقفة قدام مستشفى خاص كانوا ولدوها، قولنا إيه النظام؟! هل النظام إن الست تولد في الشارع لو ممعهاش 1600 جنيه.