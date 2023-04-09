أصيب الظهير الأيمن لفريق اوراوا الياباني “هيروكي ساكاي” خلال مباراة فريقه أمام غرامبوس.

وذكر المدرب أن الإصابة في أوتار الركبة، وذلك قبل 20 يوماً من لقاء فريقه مع الهلال.

ومن المرتقب أن يواجه أوراوا نظيره الهلال فى نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

حجز فريق الهلال مقعده فى نهائى النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا كاسحا على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت باستاد الثمامة، ضمن منافسات نصف النهائي.

تقام مباراة الذهاب بين الهلال واوراوا فى نهائي دوري أبطال آسيا فى 29 أبريل المقبل فى العاصمة السعودية الرياض، فيما تقام مواجهة الإياب فى 6 مايو المقبل على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.