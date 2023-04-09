أثارت صورة “مريبة” لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة من الكحول، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بعد أن تداول بعض المستخدمين تلك الصورة مدعين أنها تظهر المنقوش بجانب زجاجة خمر، داخل ما يبدو أنه سوق للحلي، تبين أنها مركّبة تماماً.

والنسخة الأصلية تعود لزيارة إلى الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية ولا أثر فيها لأي مشروبات، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وقد نشرت صفحة “الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية الفضة والذهب” على حسابها في فيسبوك، الصور الأصلية للزيارة التي حصلت في الرابع من أبريل الحالي إلى الأكاديمية ومعاينتها للحلي والمجوهرات.

إلا أن مروّجي الصورة المغلوطة المتداولة عمدوا إلى إبدال قطعة من المجوهرات بزجاجة كحول.