تعتزم شركة هواوي تكنولوجيا الصينية، اختيار الرياض لتكون المقر الرئيس لها في منطقة الشرق الأوسط.

ويُشار إلى أن الشركة الصينية تجري محادثات مع المسؤولين لتعزيز وجودها في المملكة إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائيًا.

وكانت المملكة قد أعلنت أنه اعتباراً من مطلع عام 2024، سيتم منع الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليست لديها مقار إقليمية في المملكة.

يُذكر أنه في 12 مارس الماضي، بحث مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ في المقر الرئيس لشركة هواوي في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون بين “سدايا” وشركة “هواوي” في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذه المجالات.