تحدثت الفنانة العمانية المقيمة في المملكة، زارا البلوشي، عن تفاصيل طلاقها من المخرج سمير عارف، بعد زواج استمر 5 سنوات.

وقالت البلوشي عبر حسابها في “سناب شات”، لأول مرة :” إنها عندما تركت بداية منزل زوجها لم تخبر أهلها بانفصالهما، وتوجهت إلى منزل شقيقتها، حيث عاشت معها لمدة من الوقت”، لافتة أنها لم تكن تملك في حسابها البنكي في ذلك الوقت سوى 3 آلاف ريال (800 دولار أمريكي).

وأفادت بأنها في ذلك الوقت، كانت تبحث عن أي سبب للتواصل معه، فعمدت للاتصال به بذريعة رغبتها بتسجيل شريحة الهاتف باسمها كونها مسجلة باسمه، إلا أنها فوجئت بجوابه: “يلا يا زوز تبغين شي أنا أتابع مسلسل على نيتفليكس”.

وأضافت :”أن جوابه عكس عدم اهتمامه بها طوال فترة ابتعادهما، في الوقت الذي قضته في معاناة، مبررة سلوكه، بأنه كان يرى “أنت زعلتي من نفسك ترضين من نفسك”، لافتة أنها رغم كل شيء ظلت راغبة في العودة إليه، وحين عرض عليها العمل في “العاصوف”، استأجرت منزلًا بالقرب من منزله، على أمل العودة.

وتابعت :” الشهور مرت دون أن يحدث شيء، لكنها كانت قد بدأت العمل في الإعلانات وإشغال نفسها بعيدا عنه، وبعد ذلك التقت به، وطلب منها العودة، لكنها رفضت ذلك، معلقة بأن “الوقت كان قد فات، ولم تعد تريده”.

وأشارت إلى أن عائلة طليقها سمير عارف، تواصلت معها فور علمها بالطلاق، وناشدتها العودة، واصفة عائلته بـ”الراقين”.

ولفتت أنها ما زالت على تواصل معها، ومع طليقها، مبررة أنه “إنسان جيد لكن لم يحصل أي توافق بينهما”.