تحدث رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبد الله العمري، عن حكاية الصفعة التي تعرض لها من معلمه معتقدا أنه يغش.

وقال عبد الله العمري: “عندما وصلت الصف الرابع الابتدائي، كان معروف أن منطقة تبوك باردة جدا ولا يوجد مراكز طبية، وأصبت بحمى شوكية قاسية”، مشيرا: أفقدتني الحمى 80% من السمع، و50% من النطق، وكنا نستخدم الأعشاب الطبية للعلاج.

ولفت: “كان رقمي في الصف 5 ولكن نطقتها بصعوبة، فضربني المعلم ضرب مبرح، ما قلت لأبي حتى لا يجلسوني في البيت وأنا أبغى أدرس”.

وأوضح: “المعلم كان يقول لي لازم تنطق الحرف بشكل كامل، فكان في خوف ورغبة في التعليم من جهة ثانية، في الصف الخامس والسادس تعدل اللسان”، “قدمت متأخر في الصف السادس، وجلست في آخر الفصل، فكان المعلم يسألني وأقول له ما أسمع، صاروا يلقبوني في المدرسة صُمان”.

وتابع: “الطلاب ما كانوا يساعدون بعض، حتى وصلت الصف الثاني متوسط، كان عندي قدرة جيدة على الحفظ، أخبرنا المعلم لمادة التاريخ، كنت أجاوب وأكتب رقم الصفحة اللي فيها الإجابة”، مبينا:”المعلم قال أني أغش، وضربني كفين على وجهي، الطلاب قالوا هذا الأول ليش تضربه، أجاب لأني أكتب رقم الصفحة، فسألني سؤال وطلب أن أسمع وعندما أجبت وقف مصدومًا”.