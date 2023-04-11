دشنت هيئة الهلال الأحمر أول جهاز إنعاش في مساجد منطقة الرياض ضمن مبادرة “ومن أحياها- مساجد آمنة”، وذلك في “مسجد معمور” حي قرطبة بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى حفظ الأرواح من خلال توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة وتفعيل دور المستجيب الأول، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن أهم العوامل المؤثرة في عودة النبض لحالات توقف القلب والتنفس هي الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الإنعاش في زمن استجابة سريع.

وأضافت أنها قدم دورات تدريبية متخصصة ضمن هذه المبادرة للتدريب على المهارات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الإنعاش للعامة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤيتها في الحفاظ على الأرواح حيث تم تركيب أجهزة الإنعاش في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المدارس.