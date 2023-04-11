أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حقيقة مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأن مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا.

ووصف المتحدث باسم الكرملين هذه التقارير بأنها “كاذبة”، معتبرًا أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

ورد مصدر مصري مسؤول، على ما زعمته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لما زعمت أنها وثيقة استخباراتية أمريكية.

وأكد أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، مؤكدا أن محددات هذة السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية.