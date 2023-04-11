يعد الغبار من الملوثات البيئية، التي تتسبب في أضرار عدة لجسم الإنسان؛ لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح.

وحول طرق الوقاية من أضرار الغبار، حثت وزارة الصحة على الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، بجانب ارتداء الكمامات وتغييرها بشكل مستمر.

ووجهت الوزارة تنبيهات خاصة لمن يعاني مرض الربو، بضرورة الحرص على أن يكون لدى الشخص المصاب بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية دائمًا، واقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال تم وصفه من الطبيب المعالج، كما يجب مراجعة أقرب قسم طوارئ في حال اشتد ضيق التنفس ولم يتم الاستجابة للبخاخ.