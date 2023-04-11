تناول منتجات الألبان يعزز الهضم في رمضان

أوضح الدكتور محمود إبراهيم السيد، الباحث الأول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية المصري، أن تناول منتجات الألبان في شهر رمضان يعزز الصحة، ويعد من أفضل الاختيارات الغذائية المناسبة للصائمين.

وقال أن اللبن ومنتجاته يساعد على تنظيم رطوبة الجسم أثناء الصوم، مما يحافظ على كفاءة العمليات الفسيولوجية بالجسم، ويعزز قدرات الجهاز المناعي، فيما يتميز اللبن بأنه يحتوي على كميات مهمة من البروتينات، والدهون، والفيتامينات، والكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم.

وذكر أن الدراسات العلمية أثبتت أن اللبن من أفضل المشروبات المرطبة للجسم، وخاصة عندما يبذل الإنسان مجهوداً كبيراً في رمضان، لافتًا إلى أن منتجات الألبان من أهم الأطعمة الصحية لأي برنامج غذائي يومي للصائمين.

ويعتبر اللبن مصدراً غنياً بالفيتامينات، الذائبة في الدهون أو في الماء، فالإنسان عندما يشرب لتراً من اللبن، فإن جسمه يحتفظ بكمية أكبر من الماء، مقارنة بتناول الماء العادي، وهذا يسمى مؤشر الترطيب، وهو أمر مفيد جداً في شهر رمضان.