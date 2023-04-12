قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم، الأربعاء، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية لكافة طلاب وطالبات الجامعة بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات ليوم غداً لتكون عن بعد عبر البلاكبورد.

وقررت أيضا جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية اليوم إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات في جميع الكليات.

وجاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعات على سلامة الجميع.