توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، خلال “36” ساعة القادمة من اليوم الاربعاء 1444/9/21هـ إلى ظهر الخميس 22 رمضان استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: متوقع عاروض سحابي يتحرك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت ثم المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء ثم الدرعية فالعاصمة الرياض ثم الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج ثم الحريق وحوطة بني تميم ثم الشرقية تشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران واليمن وعُمان والامارات والبحرين.

وتابع: الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة احيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها ورياح مغبرة.