ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بإشاعات تدعي إقدام الفنان المغربي المسجون في فرنسا سعد لمجرد على الانتحار وتدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصدر مطلع قوله إن الأخبار المروج لها بخصوص وضع الفنان سعد لمجرد “مفبركة وعارية من الصحة”. وأعرب عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الحالة الحرجة التي يمر ها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

وأضاف المصدر أن “الوضع الصحي لسعد لمجرد جيد، وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثا ببراءته مما نسب إليه ومتطلعا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلالها”.

ويقبع لمجرد في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.