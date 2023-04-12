أشاد البرازيلي مارسيلو تفاريس، المحترف السابق لناديي الهلال والشباب، بلاعب الهلال والمنتخب السابق، سامي الجابر،

وأكد تفاريس أن سامي الجابر يعتبر المهاجم الأفضل في تاريخ المنتخب السعودي، و أن الثنائي الهلالي سالم الدوسري وسلمان الفرج يمكنهما الاحتراف الخارجي، واللعب في الدوريات الأوروبية.

وقال تفاريس في تصريحاته عبر قناة “SBC” السعودية أن حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، هو أفضل حارس لعب معه، وأضاف البرازيلي صاحب الـ42 عامًا: “الجابر كان المهاجم الأفضل”.

وفيما يخص لقب الدوري خلال الموسم الحالي، أوضح تفاريس أن الهلال تعقدت أموره بعد الخسارة من الشباب (0-3)، واعتبر أن المسابقة باتت منحصرة ما بين الثلاثي الاتحاد والنصر والشباب.