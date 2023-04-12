حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي من إيقاف علاجات الضغط في رمضان.

وأكد عدم صحة ما يدعو له البعض بإيقاف أخذ علاجات الضغط إذا كانت قراءات ضغط الدم طبيعية برمضان لتجنب انخفاض الضغط.

وأبان أن كون القراءات طبيعية أثناء استخدام العلاج تشير أن العلاج يعمل بشكل فعّال، وفي حال التوقف عن أخذ العلاج قد يؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم ومضاعفات خطيرة.

ونصح بعدم إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المعالج خلال شهر رمضان، كما نصح أيضا بالإكثار من شرب السوائل خلال فترة الإفطار لتجنب انخفاض الضغط والجفاف.