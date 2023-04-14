دشنت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، ضمن إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة النبوية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التشغيلية والفنية والصيانة المهندس عبدالله المحمادي، أن تصميم الحاجز مستوحى من مقدمة الحجرة النبوية والروضة الشريفة ودولايب المصاحف بالحرم القديم، وهو عبارة عن حاجز تم تصنيعه من النحاس النقي ويبلغ طوله 87 متراً طولياً وبارتفاع واحد متر، ويحيط بالحجرة الشريفة من الاتجاهات الثلاث، ويتكون من وحدات منفصلة وقطاعات نحاسية مصمتة، ويحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية كما يضمن سهوله صيانته.

وأضاف أن فكرة استبدال الحاجز الخشبي السابق المحيط بالمقصورة الشريفة جاءت بتوجيه من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتغييره بحاجز نحاسي يتماشي مع الهوية البصرية والنسق المعماري للمسجد النبوي.