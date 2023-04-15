بالفيديو.. إطلاق نار كثيف بين الجيش والدعم السريع بالسودان

اندلعت اشتباكات وإطلاق نار كثيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالقرب من مقر للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم.

وانتقلت التوترات إلى شمال الخرطوم ووسطها، وسط انتشار أمني غير مسبوق في محيط القصر الرئاسي والمطار، إلى جانب انتشار قوات الجيش والأمن بكشل مكثف في كافة الشوارع، والدفع بمدرعات ودبابات.

ونشبت اشتباكات أيضا بمحيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة العسكرية التي أشعلت خلافاً خطيراً منذ أيام بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.

وكان الجيش السوداني قد حذر الخميس من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها؛ حيث بدأت قوات الدعم السريع في إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.